Újít a Lidl: ne lepődj meg, ha egyszer csak leblokkol a bevásárlókocsi kereke!

A Lidl Magyarország egyes üzleteiben blokkolós kerekekkel szerelte fel a bevásárlókocsikat. Ahogy a Világgazdaság nemrégiben lapszemléjében beszámolt róla, a változás váratlanul érte a vásárlókat, és az online fórumokon vegyes reakciókat váltott ki. A legnagyobb hazai diszkontlánc most az Origo kérdésére tisztázta, mit is jelent pontosan a bevásárlókocsik új rendszerének bevezetése.

Forrás: VN-archív

Kettős célt szolgál a Lidl döntése

Eddig pusztán közvetett információkra lehetett támaszkodni azzal kapcsolatban, pontosan milyen újdonságokat lehet tapasztalni a „blokkolós” bevásárlókocsikkal kapcsolatban. Ezeket így foglaltuk össze:

a Lidl nem a bevásárlókocsikat, hanem azok kerekeit cseréli;

azokat sem minden üzletben, vagy ha igen, akkor a csere (több mint 200 üzletről van szó, nagy országos hálózatról) még nem ért véget;

az új kerekekkel szerelt kocsik tolása némileg több erőfeszítést igényel;

előfordulnak esetek, hogy a bevásárlókocsik minden előzetes jel vagy előzmény nélkül leblokkolnak, mozdíthatatlanná merevednek, ami minden bizonnyal az új kerekeknek köszönhető.

