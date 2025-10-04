1 órája
Újít a Lidl: ne lepődj meg, ha egyszer csak leblokkol a bevásárlókocsi kereke!
Leblokkoló, lopásgátló kerekekkel szereli fel a Lidl Magyarország az üzleteknél használható bevásárlókocsikat - tudósít a vg.hu.
A Lidl Magyarország egyes üzleteiben blokkolós kerekekkel szerelte fel a bevásárlókocsikat. Ahogy a Világgazdaság nemrégiben lapszemléjében beszámolt róla, a változás váratlanul érte a vásárlókat, és az online fórumokon vegyes reakciókat váltott ki. A legnagyobb hazai diszkontlánc most az Origo kérdésére tisztázta, mit is jelent pontosan a bevásárlókocsik új rendszerének bevezetése.
Kettős célt szolgál a Lidl döntése
Eddig pusztán közvetett információkra lehetett támaszkodni azzal kapcsolatban, pontosan milyen újdonságokat lehet tapasztalni a „blokkolós” bevásárlókocsikkal kapcsolatban. Ezeket így foglaltuk össze:
- a Lidl nem a bevásárlókocsikat, hanem azok kerekeit cseréli;
- azokat sem minden üzletben, vagy ha igen, akkor a csere (több mint 200 üzletről van szó, nagy országos hálózatról) még nem ért véget;
- az új kerekekkel szerelt kocsik tolása némileg több erőfeszítést igényel;
- előfordulnak esetek, hogy a bevásárlókocsik minden előzetes jel vagy előzmény nélkül leblokkolnak, mozdíthatatlanná merevednek, ami minden bizonnyal az új kerekeknek köszönhető.
