október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kereskedelem

1 órája

Újít a Lidl: ne lepődj meg, ha egyszer csak leblokkol a bevásárlókocsi kereke!

Címkék#üzlet#kereskedelem#Lidl Magyarország

Leblokkoló, lopásgátló kerekekkel szereli fel a Lidl Magyarország az üzleteknél használható bevásárlókocsikat - tudósít a vg.hu.

Vaol.hu

A Lidl Magyarország egyes üzleteiben blokkolós kerekekkel szerelte fel a bevásárlókocsikat. Ahogy a Világgazdaság nemrégiben lapszemléjében beszámolt róla, a változás váratlanul érte a vásárlókat, és az online fórumokon vegyes reakciókat váltott ki. A legnagyobb hazai diszkontlánc most az Origo kérdésére tisztázta, mit is jelent pontosan a bevásárlókocsik új rendszerének bevezetése. 

Lidl
A Lidl Magyarország egyes üzleteiben blokkolós kerekekkel szerelte fel a bevásárlókocsikat
Forrás: VN-archív

Kettős célt szolgál a Lidl döntése

Eddig pusztán közvetett információkra lehetett támaszkodni azzal kapcsolatban, pontosan milyen újdonságokat lehet tapasztalni a „blokkolós” bevásárlókocsikkal kapcsolatban. Ezeket így foglaltuk össze:

  • a Lidl nem a bevásárlókocsikat, hanem azok kerekeit cseréli;
  • azokat sem minden üzletben, vagy ha igen, akkor a csere (több mint 200 üzletről van szó, nagy országos hálózatról) még nem ért véget;
  • az új kerekekkel szerelt kocsik tolása némileg több erőfeszítést igényel;
  • előfordulnak esetek, hogy a bevásárlókocsik minden előzetes jel vagy előzmény nélkül leblokkolnak, mozdíthatatlanná merevednek, ami minden bizonnyal az új kerekeknek köszönhető.

A teljes írás IDE kattintva olvasható el>>

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu