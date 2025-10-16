október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bejelentés

1 órája

Brutális leépítésre készül a Nestlé - 16 ezer embert bocsájtanak el

Címkék#Vas vármegyében#óriásvállalat#Nestlé#élelmiszeripari

A három év alatt már a harmadik vezérigazgatóját fogyasztó svájci élelmiszeripari óriás kilábalási stratégiája fájdalmas szakaszába ért. A mai bejelentés szerint 16 ezer embert küldenek el a Nestlé állományából, ez 6 százalékos leépítés - adta hírül a vg.hu.

Vaol.hu

Súlyos leépítési tervet jelentett be a Nestlé múlt hónapban kinevezett új vezérigazgatója az élelmiszeripari óriás csütörtökön közölt negyedéves forgalmi jelentésével egyidejűen. Philipp Navratil utasítására 16 ezer dolgozójukat küldik el, hogy csökkentsék a költségeiket, és a befektetők kedvére tegyenek - írja a vg.hu. 

Nestlé
A Nestlé Vas vármegyében is jelen van
Forrás: AFP

A svájci óriásvállalat világszerte 277 ezer embert foglalkoztat, azaz a leépítési ráta 5,8 százalékos lesz. 

A két évre elhúzódó karcsúsítás 12 ezer adminisztratív dolgozót érint, a gyártásból pedig négyezer embert küldenek el. A leépítési hullám része annak a befektetői bizalomnövelő tervnek, amely eredetileg 2,5 milliárd svájci frankos megtakarítást irányzott elő 2027 végéig. 

A Nestlé új vezére nem szentimentális

Navratil ezt a keretet is megtoldotta egy félmilliárd frankos tétellel. A megszorítások láttán elődje, a beosztottjával eltitkolt szerelmi viszonyt folytató, s emiatt távozni kényszerülő Laurent Freixe fellélegezhet, hogy nem az ő nevéhez kötik a kirúgásokat. 

Freixe egyébként nem sokáig töltötte be a vezérigazgatói posztot, ő 2024 szeptemberében lépett az áremelési politika eredményességében bigottan hívő német topmenedzser, Mark Schneider helyére, s kezdte meg a romeltakarítást

A teljes írás IDE kattintva érhető el>>

A Nestlé Vas vármegyében, Bükön is jelen van. A városban az elmúlt években több százmilliárd értékű fejélesztést, beruházást hajtott végre. Folyamatosan épültek gyártóüzemek, bővült a foglalkoztatottak száma. A gyáregyeség a régió egyik meghatározó vállalata.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu