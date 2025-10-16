1 órája
Brutális leépítésre készül a Nestlé - 16 ezer embert bocsájtanak el
A három év alatt már a harmadik vezérigazgatóját fogyasztó svájci élelmiszeripari óriás kilábalási stratégiája fájdalmas szakaszába ért. A mai bejelentés szerint 16 ezer embert küldenek el a Nestlé állományából, ez 6 százalékos leépítés - adta hírül a vg.hu.
Súlyos leépítési tervet jelentett be a Nestlé múlt hónapban kinevezett új vezérigazgatója az élelmiszeripari óriás csütörtökön közölt negyedéves forgalmi jelentésével egyidejűen. Philipp Navratil utasítására 16 ezer dolgozójukat küldik el, hogy csökkentsék a költségeiket, és a befektetők kedvére tegyenek - írja a vg.hu.
A svájci óriásvállalat világszerte 277 ezer embert foglalkoztat, azaz a leépítési ráta 5,8 százalékos lesz.
A két évre elhúzódó karcsúsítás 12 ezer adminisztratív dolgozót érint, a gyártásból pedig négyezer embert küldenek el. A leépítési hullám része annak a befektetői bizalomnövelő tervnek, amely eredetileg 2,5 milliárd svájci frankos megtakarítást irányzott elő 2027 végéig.
A Nestlé új vezére nem szentimentális
Navratil ezt a keretet is megtoldotta egy félmilliárd frankos tétellel. A megszorítások láttán elődje, a beosztottjával eltitkolt szerelmi viszonyt folytató, s emiatt távozni kényszerülő Laurent Freixe fellélegezhet, hogy nem az ő nevéhez kötik a kirúgásokat.
Freixe egyébként nem sokáig töltötte be a vezérigazgatói posztot, ő 2024 szeptemberében lépett az áremelési politika eredményességében bigottan hívő német topmenedzser, Mark Schneider helyére, s kezdte meg a romeltakarítást.
A Nestlé Vas vármegyében, Bükön is jelen van. A városban az elmúlt években több százmilliárd értékű fejélesztést, beruházást hajtott végre. Folyamatosan épültek gyártóüzemek, bővült a foglalkoztatottak száma. A gyáregyeség a régió egyik meghatározó vállalata.
