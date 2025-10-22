Otthon Start program: mindenki rohan hitelt felvenni, de csak kevesen ismerik a legfontosabb lépést

Az elmúlt hónapokban szinte felrobbant a lakáspiac, újra sorban állnak a bankfiókokban az ügyfelek, és a közösségi oldalakon is minden második hirdetés az Otthon Start programról szól. Vas vármegyében különösen látványos a változás: fiatalok, családok, befektetők egyaránt igyekeznek kihasználni a kedvező hitellehetőségeket. A szombathelyi lakáspiacon is érzékelhető a lendület, adataink szerint az eladó ingatlanok ára hónapról hónapra emelkedik. A rohanásban azonban sokan megfeledkeznek arról, hogy a hitel nemcsak számokról és törlesztőről szól. A közjegyzői okirat az a biztos pont, ami megakadályozhatja, hogy a boldog beköltözésből később jogi rémálom legyen.

Az Otthon Start program új lendületet adott a magyar lakáspiacnak

Forrás: pexels.hu

Otthon start program ide vagy oda, a közjegyző nélkül nagyot lehet bukni

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara közleménye szerint a hitelfelvétel idején nemcsak a kamat számít, hanem a jogi biztonság is. A közjegyzői okirat nem csupán formaság, hanem olyan garancia, amely már a szerződéskötés pillanatában megelőzheti a későbbi vitákat. Ha gond merül fel, ez a dokumentum lehetővé teszi, hogy a követeléseket gyorsan, bírósági eljárás nélkül érvényesítsék, miközben az ügyfél jogai is védve maradnak.

Vas vármegyében az Otthon Start program hatására most különösen élénk a hitelfelvételi kedv. A fiatalok bátran belevágnak, - akár külföldről haza is költöznek a saját otthon reményében - a helyi ingatlanpiac szó szerint pezseg. A közjegyzők viszont gyakran tapasztalják, hogy az ügyfelek csak az utolsó pillanatban döbbennek rá, pontosan milyen kötelezettségeket vállalnak. A közjegyzői eljárás éppen ezért kulcsfontosságú, hiszen itt minden részletet világosan elmagyaráznak: mit jelent a kezesség, mekkora felelősséggel jár egy aláírás, és mi történik, ha valaki késve fizet. Sok esetben éppen ekkor születik meg a tudatos döntés, és az ügyfél módosít a feltételeken, vagy akár eláll az ügylettől.

Mi a szerepe a közjegyzőnek?

A közjegyző nem a bank oldalán áll, hanem az ügyfelek biztonságát szolgálja. Ő az, aki segít átlátni a jogi folyamatokat, és gondoskodik arról, hogy minden fél pontosan értse, mit vállal. A közjegyzői okirat különösen fontos, mert ha a törlesztés elmarad, a követelés bírósági per nélkül is gyorsan érvényesíthető. Ez nemcsak a banknak, hanem az ügyfélnek is biztonságot ad, hiszen világos keretek között zajlik minden, felesleges idegeskedés nélkül.