október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bejelentés

1 órája

Új magyar pénzérmét vezet be az MNB, mutatjuk milyen lesz

Címkék#érme#pénzintézet#Magyar Nemzeti Bank#forint#Magyarország

Különleges érme kerül piacra, az MNB bemutatta az új magyar pénzt. A vakok magyarországi oktatásának 200 évvel ezelőtti elindítása alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 20 000 forint névértékű ezüst és 3 000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki.

Vaol.hu

Új magyar pénzérme - Magyarországon a súlyosan látássérült gyermekek oktatására létrehozott első országos hatókörű intézmény a pozsonyi országgyűlés döntése nyomán 1825-ben kezdte meg tevékenységét. Louis Braille ezekben az években alkotta meg a nevét viselő domború írást a vakok számára, amely a századfordulóra vált világszerte ismertté. Magyarországon a vakok iskolájában is ekkor vezették be a Braille-rendszer szerinti olvasást és írást - közölte a Magyar Nemzeti Bank. 

Új magyar pénzérme
Új magyar pénzérme:  az MNB bemutatta az új pénzt. 
Forrás: mnb.hu

A Magyar Nemzeti Bank a kétszázéves jubileum alkalmából, valamint az intézménynek a vak gyermekek oktatása területén kifejtett áldozatos munkája előtt tisztelegve 20 000 forint névértékű ezüst emlékérmét és annak 3 000 forintos címletű színesfém változatát bocsátja ki. Az emlékérméket Molnár Mercédesz Dorisz szobrászművész tervezte.

Új magyar pénzérme - Értékközvetítés

Az emlékérmék elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás, a mindennapi fizetési forgalomban való használatuk kerülendő. A rajtuk szereplő névérték ezen érmék gyűjtői értékének megőrzését szolgálja.

További részletek az érmékről az MNB honlapján olvashatók.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu