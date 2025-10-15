1 órája
Új magyar pénzérmét vezet be az MNB, mutatjuk milyen lesz
Különleges érme kerül piacra, az MNB bemutatta az új magyar pénzt. A vakok magyarországi oktatásának 200 évvel ezelőtti elindítása alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 20 000 forint névértékű ezüst és 3 000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki.
Új magyar pénzérme - Magyarországon a súlyosan látássérült gyermekek oktatására létrehozott első országos hatókörű intézmény a pozsonyi országgyűlés döntése nyomán 1825-ben kezdte meg tevékenységét. Louis Braille ezekben az években alkotta meg a nevét viselő domború írást a vakok számára, amely a századfordulóra vált világszerte ismertté. Magyarországon a vakok iskolájában is ekkor vezették be a Braille-rendszer szerinti olvasást és írást - közölte a Magyar Nemzeti Bank.
A Magyar Nemzeti Bank a kétszázéves jubileum alkalmából, valamint az intézménynek a vak gyermekek oktatása területén kifejtett áldozatos munkája előtt tisztelegve 20 000 forint névértékű ezüst emlékérmét és annak 3 000 forintos címletű színesfém változatát bocsátja ki. Az emlékérméket Molnár Mercédesz Dorisz szobrászművész tervezte.
Új magyar pénzérme - Értékközvetítés
Az emlékérmék elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás, a mindennapi fizetési forgalomban való használatuk kerülendő. A rajtuk szereplő névérték ezen érmék gyűjtői értékének megőrzését szolgálja.
További részletek az érmékről az MNB honlapján olvashatók.