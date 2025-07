Hőkamerás drónok segítenek - 90 vasi őzgida már megmenekült

A mezőgazdasági területek nemcsak táplálékforrást és búvóhelyet jelentenek az őzeknek, de nagyon sok esetben szülőszobaként is működnek, csakhogy például egy lucernás tavaszi kaszálásakor az őzgidák még olyan gyámoltalanok, hogy az érkező traktorok elől nem tudnak elszaladni. Óvatos becslések szerint évi 3 ezer, merészebb vélemények szerint évi 10 ezer őzgida esik áldozatul a tavaszi munkáknak a földeken (a nyári aratás idején már elég nagyok ahhoz, hogy elfussanak, ha veszélyt érzékelnek). Szabó László, az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei Területi Szervezetének titkára, aki maga is gazdálkodik, arra jutott, talán lenne mód az őzek megmentésére, így az Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV) tavaly – az Országos Magyar Vadászkamara támogatásával – Drón Szakbizottságot hozott létre és időközben az Országos Vadgazdálkodási Alapból, mintegy 70 drón megvásárlására sikerült is pályázni.

Az őzgida mentése minden esetben vegyszer- és szagmentes gumikesztyűben történik, hogy anyjuk, ha visszatér hozzájuk, gond nélkül elfogadja kicsinyét Forrás: OMVV/Földvári Attila

Az elgondolás az volt, hogy közvetlenül azelőtt, hogy a munkagépek munkához látnának, nagy értékű (3 millió forintos) hőkamerával felszerelt drónokkal kora hajnalban – amikor a hőkamera még megbízható képet tud adni – a kaszálandó területeket végigpásztázzák, hogy aztán a beazonosított gidákat vegyszer- és szagmentes gumikesztyűkben kimenthessék.

Gyorsan kiderült, az elgondolás működik, így idén mintegy 278 gidát sikerült megmenteni, az őzek harmadát (90-et) ráadásul éppen Vas vármegyében. Ennek oka, a vasi vadászkamara kiváló szervezése mellett, hogy nálunk több vadásznak is komoly drónos múltja van, ráadásul a tapasztalt szakemberek kiváló helyismerettel is rendelkeznek, ezért aztán pontosan tudták azt is, melyik táblákban érdemes őzeket keresni. A gidákat nemcsak megmentik, de ha már kézbe kerültek, regisztrálják is az állatokat.