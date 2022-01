Amit kaphattunk tőle az akár 05° C-os maximumok, és a megtisztított égbolt, aminek köszönhetően a Quadrantidák is megcsodálhatóak voltak a napokban - írja a koponyeg.hu.

Ezután egy melegfront érkezik fölénk, mely kedden szintén viharos szeleket produkál, de felhőzetet is citál magával. Annak ellenére, hogy ekkor is tavaszias, akár 13° C-os meleget tapasztalhatunk, az idő sajnos borongós, szürke és szomorkás lesz.

De nem ücsöröghetünk a melegfront kissé depresszív napjaiban, mivel szerdára ismét egy hidegfront érkezik fölénk, vagyis a frontérzékenyek számára nem lesz kifejezetten szép a hét kezdete.

Ez a hidegfront azonban már hőmérsékletcsökkenést is eredményez, nem is keveset. Haladása nyomán a hőmérséklet közel lesz a 0°C-hoz, vagyis ahogyan az országon áthalad komoly, akár 15°C-os különbségeket is eredményezhet a déli országrészek és északnyugat között. Bár csapadékot is szállít magával, mely a magasabban fekvő tájakon akár hó formájában is jelentkezhet, sem jelentős mennyiségre, sem tartós megmaradásra nem lehet számítani.