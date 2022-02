Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szakadozottá válik a felhőzet, felhőátvonulások várhatók többórás napsütéssel, elszórtan zápor, hózápor előfordulhat. Az éjszaka lehullott hó a legtöbb helyen gyorsan elolvad. A szél újból északnyugatira fordul, megerősödik, és egyre nagyobb területen viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet általában 5 és 10 fok között várható, de a keleti határ mentén több fokkal hidegebb is lehet. Késő estére -2 és +4 fok közé hűl le a levegő.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, vagyis citromsárga figyelmeztetést adott ki Vas megyére az erős széllökések veszélyei miatt. A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. Ebből néhány nappal korábban is volt probléma megyénkben. Erről ITT írtunk részletesen.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely leginkább a szív-és érrendszeri megbetegedésben szenvedőket és időseket viselheti meg, de mindenki számára megterhelő lehet. Az arra érzékenyek feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint a frontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is növekedhet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.