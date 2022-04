Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint észak felől átmenetileg megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és elsősorban a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő eső, zápor, nyugaton esetleg zivatar is. Napközben egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megélénkül, átmenetileg és helyenként megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 24 fok között valószínű, északon lesz a hűvösebb, délkeleten a melegebb. Késő estére 7 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, azaz citromsárga riasztást adott ki Vas megyére a zivatarok veszélyei miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.