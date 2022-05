Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a szakadozott frontfelhőzet dél, délkelet felé vonul, főleg az Alföldön emellett erőteljes is lesz a felhőképződés. Ezek ellenére is az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, de határozottabb tisztulás a délután második felében kezdődik északnyugat felől. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, azonban így is lesznek olyan területek, amelyek szárazon maradnak. Elsősorban a Tiszántúlon heves zivatarok kialakulására is kedvezőek a feltételek. A szél mindenütt északnyugatira fordul, és élénk, időnként erős lökések is kísérhetik. Zivatarok környezetében viharos szélrohamokra is számítani lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között valószínű a Dél-Alföldön a magasabb értékekkel. Késő estére általában 15 és 20 fok közé hűl le a levegő.

A tegnaphoz hasonlóan könnyen ma is előfordulhat jégeső megyénkben. Ahogy arról beszámoltunk, olvasóink Vépről, Söptéről, Gencsapátiból és Bükről jelezték, hogy jégeső esett náluk csütörtök délután. Az Országos Meteorológiai Szolgálat viszont pénteken is elsőfokú, azaz citromsárga figyelmeztetést adott ki Vasra. Több megyében egyébként már másodfokú riasztás van érvényben. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.