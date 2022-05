Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint többórás napsütést fátyol- és gomolyfelhők zavarják, utóbbiak az északi és nyugati megyékben időszakosan össze is állhatnak, helyenként zápor, esetleg zivatar is kialakulhat belőlük. Kora estétől nyugat felől újra megnő a csapadék esélye, akkor már heves zivatarok is előfordulhatnak. A délkeleti szél nyugatira, északnyugatira fordul, és időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 32 fok között várható, de az északi határszélen, északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Késő estére 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.

Ahogy arról beszámoltunk, Szombathelyen és környékén diónagyságú jéggel csapott le a vihar, Kőszegen pedig rövid időn belül 50 miliméternyi csapadék esett. Sajnos nem úsztuk meg a keddi viharral, ugyanis könnyen elképzelhető, hogy a tegnapi időjárást lemásolja a mai. Az Országos Meteorológiai Szolgálat ismét elsőfokú figyelmeztetést adott ki Vas megyére a zivatarok veszélyei miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorolgóia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - koponyeg.hu.