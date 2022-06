Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint eleinte jobbára napos idő várható, majd késő délelőtt északnyugat felől egy gyengülő hidegfront szakadozott felhőzete érkezik, amely délkelet felé húzódik. Főleg az ország északnyugati, nyugati felén helyenként előfordulhat záporeső, zivatar. Az északnyugati, északi szél sokfelé megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű. Késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, vagyis citromsárga figyelmeztetést adott ki Vas megyére a zivatarok veszélyei miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Forrás: met.hu

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.