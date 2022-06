Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint általában gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, de kezdetben a Dunántúlon erősen felhős területek is lesznek. Több helyen várható zápor, zivatar, délelőtt inkább a Dunántúlon, majd délután a Dunától keletre nagyobb számban. A hevesebb zivatargócokban felhőszakadás is előfordulhat. Az északias szél a Dunántúlon erős, az Alpokalján, a Kisalföldön, a Balaton térségében időnként viharos is lehet, emellett zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23, 30 fok között valószínű, de a Tiszántúlon 31, 33, a Nyugat-Dunántúlon 21, 22 fok is lehet. Késő estére 19 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Az elmúlt napokban az Országos Meteorológiai Szolgálat jellemzően a zivatarok veszélyei miatt adtak ki figyelmeztetést. Ezúttal Vas azon kevés megyék egyike, ahol nem emiatt az időjárási jelenség miatt nem riasztottak. Elsőfokú figyelmeztetés nélkül azért megyénk sem maradt, ugyanis a változatosság kedvéért most a szél miatt kell aggódnunk. A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t Vas megyében.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

Fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontra érzékenyek kissé fellélegezhetnek, jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani. A záporok, zivatarok környezetében fülledtté válhat a levegő, mely leginkább a légzőszervi és szív-érrendszeri betegségben szenvedőket viselheti meg - írja a koponyeg.hu.