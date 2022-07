Hét éve minden egyes napon készítem nektek az aktuális előrejelzéseket, ezen idő alatt még egy nap sem maradt ki. Természetesen amennyiben időm engedi, próbálom még színesebbé tenni az oldalt saját készítésű fotókkal, elemzésekkel, adatokkal, így alkalmanként egy nap több bejegyzés is kikerül az oldalra - írta az oldal tulajdonosa, kezelője, szerkesztője, Ráduly László.

Veszélyesebb időjárási helyzetekben ahogy eddig is, ezután is friss információkat osztok meg veletek. Az oldal üzemeltetését továbbra is egymagam intézem. Ezen 7 év alatt több ezer munkaórát, több ezer kilométert, és jónéhány telefont, fényképezőgépet hagytam a hátam mögött, mivel sokan nem tudjátok, de az oldalt szinte teljes egészében telefonról kezelem. Az oldal követőinek száma tavaly ilyenkor 14000, idén lassan 17000 lesz.

Köszönöm a sok kommentet és fotót, csapadékadatot az aktuális időjárási eseményekhez, ez nagy segítség számomra.

Tartalmas egy év van mögöttem, sok-sok interjút adtam különböző médiáknak, ahogy időm engedi a jövőben is igyekszem ennek eleget tenni. Az oldalt továbbra is, ahogy az elmúlt hét évben hobbi szinten csinálom civil munka mellett.

Sok-sok kellemes emlék fűződik az elmúlt 1 évhez, talán a legemlékezetesebb 2021. november 11.-én történt, akkor vehettem át Kőszeg város önkormányzatának kitüntető oklevelét az oldalon végzett munkám miatt.