Csütörtökön az éjszakai órákban egy hidegfront hatására átmenetileg megnövekedett a felhőzet. A front talajfrontja éjfél után, 2-3 óra körül érte el a térséget, ezt megerősödő, időnként viharossá fokozódó északi, északnyugati kísérte. A front a térség 90-95%-ban csapadékot nem hozott magával, szárazon vonult át, csupán egy-egy helyen fordulhatott elő jelentéktelen zápor, esetleg gyenge zivatar. Kora hajnalra 18-20 fokig süllyedt a hőmérséklet - olvasható a Kőszegi Időjárás Előrejelzés oldalán.

Pénteken napközben változó, délután erősen felhős égre számíthatunk. A nap második felében főként az Alpokalja déli területein, és az Őrségben lehet számítani nagyobb területen záporra, zivatarra. Ezeket apró szemű jég, átmeneti viharos szél, és kisebb körzetekben jelentős csapadék kísérheti. Az északi, északnyugati szél a nap első felében időnként megerősödik, majd délutántól kissé mérséklődik a légmozgás. Délutánra 24-27 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja szerint elsőfokú riasztás van érvényben megyénkre zivatar miatt.

Az érkező hidegfront hatására a déli órákig az Északi-középhegységben, valamint az Alföld északkeleti, északi részén, a délutáni, esti órákban pedig az Alpokalján, illetve a Dráva tágabb környezetében fordulhat elő nagyobb eséllyel zivatar. Az erősebb gócokhoz szélerősödés (~ 50-60 km/h), intenzív csapadék (~ 10-20 mm), kisebb eséllyel apró szemű (< 1 cm) jég társulhat - írják.

Forrás: met.hu

Szervezetünkre is hatással lehet a hidegfront, ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. A frontra érzékenyek pedig számíthatnak fejfájásra, vérnyomás-ingadozásra, enyhe szédülésre is. Továbbá felerősödhetnek az ízületi fájdalmak is.