Az elmúlt napok mérsékelt időjárásának köszönhetően a levegő kellemesen felfrissült, azonban szerdától ismételten egészen meleg időjárásnak örülhetünk – prognosztizálta Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője. Úgy látja, ez a kisebb lehűlés alkalmas volt arra, hogy mindenki egy kicsit kiszellőztesse a lakást a következő kánikula előtt, ugyanis szerdán 30, csütörtökön pedig akár 33 Celsius fok környékére is felszökhet a hőmérő higanyszála – előreláthatólag a héten a csütörtök lesz a legmelegebb nap. Pénteken úgynevezett érintő hidegfront érkezik, ami átmeneti felhősödést, záporokat és zivatarokat is hozhat, illetve megélénkül az északi szél. A szeles időjárás szombaton is velünk marad élénk, időnként erős lökésekkel. Aznap kicsit lejjebb megy a hőmérséklet is, ám sem pénteken, sem a hétvégén nem fogunk fázni: pénteken 29, szombaton 27-28 fok várható. A hét utolsó két napján már ismét a napsütésé lesz a főszerep, igazi strandidőre számíthatunk.

Az észlelő azt is elmondta: hétfőn hajnalban mérte az idei nyár legalacsonyabb hőmérsékletét, 9 Celsius fokot. Augusztus végén, szeptember elején jön az úgynevezett évszakváltó front, onnantól kezdve már nem lesznek akkora ingadozások a napi hőmérsékletben, addig azonban szoknunk kell a nagy hőingadozásokhoz – tette hozzá Pétervári Tibor.