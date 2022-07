Hétfőn túlnyomóan derült, száraz idő várható. Kevés gomoly- és fátyolfelhő tűnhet fel csak az égen. A hőmérséklet délután 31 és 36, késő este 22 és 30 fok között valószínű.

A délutáni órákban a Dunántúlon egyre többfelé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, az éjszaka második felében már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az Észak-Dunántúlon északnyugatira fordul, átmenetileg megerősödik a szél, a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 21 fok között, de a hidegre érzékeny részeken alacsonyabb, míg a felhősebb nyugaton magasabb értékek is előfordulhatnak - írja a met.hu

Forrás: met.hu

Jelenleg a hőség miatt elsőfokú riasztás van érvényben megyénk területén. A kánikula megviselheti az időseket és a szív-érrendszeri betegeket, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. Ma is erős UV sugárzásra kell számítani, ezért ha tehetjük kerüljük a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.