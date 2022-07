Szerdán a legmelegebb órában 33,4 Celsius-fokot mutatott a hőmérő a szombathelyi meteorológiai állomáson. Éjszaka azonban úgy lehűlt a levegő, hogy a napi középhőmérséklet 24,6 Celsius-fok lett – mondta el lapunknak Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat helyi észlelője. A szakember megjegyezte, a héten előfordult, hogy 19 fok volt a különbség a legmelegebb és a leghidegebb órában mért értékek között – ez nagyon ritka.

Pétervári Tibor többször regisztrált már a mostaninál is melegebbet a vasi megyeszékhelyen: 2007 júliusában 39,4; 2013 júliusban 38,5; és ugyanezen év augusztusban 39,7 Celsius-fok volt a maximum. Szólt arról is, ahogy haladunk kelet felé az országban, úgy emelkedik a nyári- és a hőségnapok száma. A múlt hónapban például nálunk 7, Békéscsabán 18 hőségnapot regisztráltak. Az Alföldön tragikus méreteket öltött már az aszály, és éppen ezeken a területen nem várható csapadék júliusban. Vas megye a csapadék eloszlása és hasznosulása szempontjából különleges helyzetben van: bár júniusban 127, most hónap elején pedig 41 milliméter hullott, a földek szárazak és repedeznek. Ennek egyik oka, hogy egyszerre hullott nagy mennyiség, másrészt a levegő is nagyon száraz: szerdán mindössze 20 százalékos volt a páratartalom. Szombaton, illetve a jövő hét elején előfordulhat kisebb zápor, zivatar, de ettől csak még melegebbnek érezzük majd a 30 Celsius-fok feletti érékeket. A vasi melegrekord azonban úgy tűnik, a mostani hőhullámban nem dől meg.