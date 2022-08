Napos idő várható fátyol- és erőteljes gomolyfelhő-képződéssel. Záporok, zivatarok kialakulása miatt jelenleg az egész országra elsőfokú riasztás van érvényben, de az előrejelzések alapján térségünkben nem valószínű nagyobb mennyiségű csapadék. A nyugatias szél több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között valószínű. Késő estére 21 és 27 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban helyi hatások alakítják időjárásunkat. Kedden még elszórtan várható zápor, zivatar, majd szárazabb idő köszönt be. Erősödik a nappali felmelegedés, olyannyira, hogy szerdán (36,8 fok) és pénteken (39,2 fok) akár a napi melegrekord is megdőlhet. Pénteken nyugat felől hidegfront érkezik, amely előbb a Dunántúlon, szombaton már az Alföldön is véget vet a hőségnek - olvasható a met.hu-n.

Forrás: met.hu

Fronthatás nem terheli a szervezetünket. Az átlagosnál melegebb idő azonban tartós stresszt gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására, lehetőség szerint izotóniás itallal. Mivel a hőmérséklet az éjszakai órákban is magasnak mondható, ezért nyugtalanul aludhatunk, nem tudjuk kipihenni igazán magunkat, így a szervezet egyre jobban elfárad. Érdemes a szervezetünk terhelését átmenetileg megszüntetni akár vízparton, de 1-2 óra eltöltése klimatizált helyen is sokat segíthet.