Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az összefüggőbb felhőzet fokozatosan a keleti, északkeleti megyékre húzódik, de közben a Dunántúl fölé is felhők sodródnak nyugat felől. A déli órákban északkeleten is csökken a felhőzet, és az ország legnagyobb részén napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Csapadék az ország nagy részén nem lesz, de az északnyugati, nyugati megyékben helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szelet többfelé élénk lökések kísérik, de zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 29 és 32 fok között alakul, de a legtovább felhős északkeleti részeken ennél néhány fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 18 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Vas azon kevés megyék egyike, ahová az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, azaz citromsárga figyelmeztetést adott ki a zivatarok veszélyei miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.