Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint északnyugat felől tovább csökken a felhőzet, de a napsütést ezt követően is szinte országszerte gomolyfelhők zavarhatják. A záporok, zivatarok egyre inkább a déli és a keleti megyékre szorulnak vissza, de egy-egy gyengébb cella máshol sem zárható ki. Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül, főként az északkeleti és északnyugati megyékben erős széllökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Kedden megyénkben száraz, napos, kellemes nyári időre számíthatunk a levegő hőmérséklete pedig 27 fokig emelkedik fel, tehát a kánikulától sem kell tartanunk. A napsütésbe néhány kósza felhő rondíthat csak bele.

Vas ezúttal azon kevés megyék egyike közé tartozik, ahová az Országos Meteorológiai Szolgálat egyáltalán nem adott ki figyelmeztetést. Nem úgy, mint a hét első napján, amikor megyénkben is citromsárga riasztás volt érvényben és meg is érkeztek a zivatarok, amik károkat is okoztak. Ikerváron egy családi ház tetőszerkezetébe csapott bele a villám, ami ennek hatására kigyulladt.

Orvosmeteorológia

Fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontra érzékenyekre kiegyensúlyozott nap vár. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani - írja a koponyeg.hu.