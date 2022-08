Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint erősen felhős idő lesz jellemző, ez alól kivételt az ország északkeleti megyéi képeznek, ott számíthatunk a legtöbb szűrt napsütésre. Nagyobb számban továbbra is a Dunántúlon és a középső országrészben alakulnak ki több hullámban záporok, zivatarok, illetve eső is. Kelet, északkelet felé haladva csökken a csapadékhajlam, az északkeleti megyékben nagyobb terület maradhat szárazon. Az északi, északnyugati szelet kísérhetik élénk, helyenként erős széllökések, zivatarok környezetében azonban erős, viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 31 fok között valószínű, de északkeleten ennél melegebb lesz, 34, 36 fok is előfordulhat. Késő estére 18 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat két időjárási jelenség miatt is elsőfokú, azaz citromsárga figyelmeztetést adott ki Vas megyére. Egyik esetben a zivatarok veszélyeire figyelmeztetnek. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. A másikban a felhőszakadás okozhat problémát, ugyanis az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely leginkább a szív-és érrendszeri megbetegedésben szenvedőket és időseket viselheti meg, de mindenki számára megterhelő lehet. Az arra érzékenyek feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint a frontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is növekedhet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.