Péntekig fokozatosan melegszik a levegő, a hét első felében 30 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk, majd a 35 fokot is megközelíti a hőmérő higanyszála. Elzártan kisebb zápor-zivatar előfordulhat, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat észlelője úgy látja: péntek éjszaka éri el egy újabb hidegfront térségünket, ekkor megnő a csapadékhajlam is, de valószínűleg elmarad a múlt szombatitól.

Megélénkül az északi szél, a hétvégére felfrissül a levegő. Több lesz felettünk a felhő, a levegő 28 fokig melegszik. A szakértő elmondta: a jövő hét is nyáriasnak tűnik, amit érdemes is lesz kihasználni. Érezhetően rövidülnek már a napok. Pétervári Tibortól megtudtuk azt is: több rekordot hozott a július: 305,7 órát sütött a nap a hónapban, ami 42,38 órával több az elmúlt harminc évben regisztrált értékeknél. Az idei júliusi középhőmérséklet pedig 22 Celsius-fok lett, ami egy fokkal magasabb, mint az 1991 és 2020 között mért e havi átlagok. Szombathelyen 26 nyári, 16 hőség és 3 forró nap az elmúlt hónap mér