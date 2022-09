– A csütörtök kora délután jött nagy eső következménye az lett, hogy a fiúöltöző lefolyóiból szökőkútszerűen tört fel a víz, amely 25–30 centis magasságot is elért. A tanárok, a takarítószemélyzet és a diákok is próbálták menteni a menthetőt, de végül értesítenünk kellett a tűzoltókat, akik szakszerűen felszámolták a esetet. Szivattyúzni, porszívózni kezdték a vizet, a munkához később az iskolát takarító cég szakemberi is csatlakoztak. Viszonylag hamar sikerült rendbe tenni az épületrészt – mondta az intézményvezető, aki azt is hozzátette, hogy jelenleg szellőztetnek a tornateremben, hogy minél előbb kiszáradjon.

Van konditermük, tánctermük és udvaruk, ahol a tanulók ideiglenesen sportolni tudnak. Bíznak abban, hogy nem lesznek gyakoriak az ilyen nagy esők. A Kenyérvíz utcában egy áruház rakodórámpája előtt gyűlt fel nagyobb mennyiségű csapadék a vihar nyomán, az üzlet a tűzoltók szivattyúzása után zavartalanul működött. A biztosítóknál folyamatosak a bejelentések, a káresetek felmérése zajlik.