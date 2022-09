Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint nyugat felől csökken a felhőzet, a csapadék megszűnik, átmeneti időre mindenütt kisüt a nap. A déli óráktól nyugat felől újra felhősödés kezdődik, fokozatosan beborul az ég. Késő délután előbb a Dunántúlon, este keletebbre is elered az eső. A Dunántúlon néhol zivatar is előfordulhat. A déli szél sokfelé lesz élénk, a Dunántúlon időnként meg is erősödik. A hőmérséklet délután 15 és 20, késő este 10, 15 fok között alakul.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Vasra egyelőre még nem, de a szomszédos Győr-Moson-Sopron megyére elsőfokú riasztást adott ki. Mint az ismeretes, megyénkben kedden is okozott károkat a jelentős mennyiségű csapadék.

Orvosmeteorológia

Fronthatás ugyan nem terheli szervezetünket, de az arra érzékenyeknél a megfigyelések szerint az olyan általános tünetek - mint tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák - mellett várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az ízületi fájdalmak is felerősödhetnek. Korábbi műtétek és csonttörések helyén fájdalom alakulhat ki. A változóan felhős időben az időszakos napsütés pozitívan befolyásolja majd hangulatunkat - írja a koponyeg.hu.