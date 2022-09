Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint jellemzően erősen vagy legfeljebb közepesen felhős égkép várható, csak kevés szűrt napsütés lehet. Napközben nyugat felől több hullámban valószínű eső, zápor, emellett főként délutántól zivatarok is várhatóak, utóbbiak legnagyobb eséllyel a Dunántúl déli felén és az északkeleti, keleti megyékben alakulhatnak ki. Többfelé megerősödik a délnyugati szél, sőt zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 23 és 30 fok között alakul, csak a tartósan csapadékos helyeken lehet ennél kissé hűvösebb. Késő estére 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, vagyis citromsárga figyelmeztetést adott ki Vas megyére a zivatarok veszélyei miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Megyénk déli részén ez hatványozottabban igaz, ugyanis Zalában másodfokú riasztás van érvényben.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.