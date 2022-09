A szerda szárazabbnak ígérkezik, a hét többi napján akár jelentős, 5-10 milliméternyi eső is hullhat. A sokéves átlag szerint 55 milliméter csapadék hullik szeptemberben, az idén ez most valószínűleg több lesz – tájékoztatott Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője. Hozzátette: mivel a felhőké lesz a főszerep, éjszakánként nem hűl 5-10 Celsius fok alá a hőmérséklet, viszont a legmelegebb órákban is csak 14 fok körüli értékeket mérhetünk. A hőérzetet befolyásolja az is, hogy nagyon magas a levegő nedvességtartalma. A hétvégén az északnyugati szél hoz némi napsütést, de még kérdéses, lesz-e októberi vénasszonyok nyara.