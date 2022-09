A Dunántúlon felhőátvonulásokra és többórás napsütésre számíthatunk, keletebbre időszakosan jobban is összeállhatnak a felhők. Az esti órákban fátyolfelhőzet sodródik be északkelet felől. A Dunától keletre elszórtan lehetnek záporok, néhol zivatarok, máshol elvétve lehet csapadék. Az északnyugati, északi szél élénk, a Nyugat-Dunántúlon erős lesz, emellett zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között várható. Késő estére 4 és 10 fok közé hűl le a levegő - írja a met.hu.

Riasztás jelenleg nincs érvényben megyénk területén.

Forrás: met.hu

Fronthatás ugyan nem terheli szervezetünket, de a hidegfrontra érzékenyeknél a megfigyelések szerint az olyan általános tünetek - mint tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák - olvasható a koponyeg.hu-n.