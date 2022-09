Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései alapján a 2022-es nyár volt a legmelegebb 1901 óta. Országosan mintegy 2 Celsius-fokkal volt magasabb a három hónap átlaghőmérséklete, mint az elmúlt harminc évben, Szombathelyen ez a szám 1,6 lett, így az évszak középhőmérséklete 21,9 Celsius-fok. Annak ellenére, hogy augusztusban az átlagnál 11 órával kevesebbet sütött a nap, a nyári hónapokat összevetve rekordot döntött a napfényes órák száma: Pétervári Tibor helyi észlelő 68,02 órával többet, 834,4 óra napsütést regisztrált idén nyáron. Míg országos átlagban a nyári csapadékösszeg ismét jelentősen elmaradt az 1991– 2020-as átlagtól, Vas megyében 20 milliméterrel több hullott, mint az elmúlt harminc év ezen időszakában.

Ennek ellenére a térségben is gondokat és károkat okozott az aszály. – Gócokban, napcsoportokban érkezett a csapadék június elején és végén, július elején és augusztus végén. Közötte többször hetekig nem hullott mérhető mennyiség. Ráadásul ami jött, az gyorsan érkezett, így nem tudott hasznosulni. Nehezítette továbbá a helyzetet az is, hogy gyakran volt élénk az északi szél, amely tovább szárította a levegőt. Naponta akár a 6-8 millimétert is elérte a levegő kipárolgása – magyarázta a szakértő. Megjegyezte, volt, hogy a nagyobb mennyiségű esőnek egy hét múlva már nyoma sem volt, miközben a napfényes órák száma rekordokat döntögetett.

Példának okáért: Rábagyarmaton augusztus 18-áig mindössze 3 milliméternyi csapadék esett augusztusban, majd utána két részletben, gyors egymásutánban további 105 milliméter. Pétervári Tibor hozzátette: az Alföldön ennél is tragikusabb a helyzet, Békéscsabán 67,7 milliméternyi csapadékot regisztráltak a három hónapban, de ebből 40 augusztus 20-a után érkezett. A nyár legmelegebb napja augusztus 18-a volt Szombathelyen, akkor 36,3 Celsius-fokot mutatott a hőmérő. Ezzel együtt öt forró, 35 hőség- és 90 nyári nap volt a szezonban – ilyenre szintén nem sűrűn van példa.