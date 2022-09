A fátyolfelhőzet időszakosan szűrheti a napsütést, illetve a gomolyfelhő-képződés is egyre nagyobb területen válik erőteljessé. Késő délelőttől a hidegfront előtt is kialakulhatnak záporok, zivatarok, majd a front mentén egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar, amelyet főként intenzív csapadék kísérhet. A csapadékzóna estére kelet, délkelet felé helyeződik. A délies, majd késő délutántól az északnyugatira forduló szél megélénkül, az Északnyugat-Dunántúlon meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható. Késő este általában 18 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk - írja a met.hu.

Megyénk területén jelenleg elsőfokú riasztás van érvényben zivatarok miatt.

Forrás: met.hu

A fronthoz kötődő zivatarokat elsősorban felhőszakadás ( > 20-30 mm, lokálisan akár ~ 30-40 mm) kísérheti, emellett viharos széllökés (~60-90 km/h, egy-egy helyen >90 km/h) és kisméretű jég is előfordulhat környezetükben.