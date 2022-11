Továbbra is anticiklon határozza meg térségünk időjárását, de ahogy közelítünk a hónap közepe felé, úgy válik egyre tartósabbá a köd és a pára. Ebből akár rétegfelhőzet is képződhet, így várhatóan szürkülnek a nappalok, egyre kevesebb lesz a napsütés – tájékoztatott Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat helyi észlelője. Hozzátette: éjszakánként 0–5, napközben 5–10 Celsius-fokot mérhetünk. Melegebb csak ott lehet, ahol előbújnak a nap sugarai. A szakember szólt arról is, hogy a frontok egyelőre elkerülik az Alpokalja térségét, nagyobb változás leghamarabb egy hét múlva várható: akkor középtávú kiadós esőt is ígérnek. A légköri változások most nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A hajnali gyenge fagy, illetve a párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit azonban erősítheti. Az Alpok már fehérbe borult, nekünk még várnunk kell a hóra. A tél még nem jön, de fokozatosan csökkenek a nappali maximumok. A november átlaghőmérséklete 5 Celsius-fok, ettől most még messze vagyunk – erősítette meg Pétervári Tibor.