Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vastag frontális felhőzet húzódik fölénk, így az ország nagy részén jobbára borult idő várható. Dél, délnyugat felől kiterjedt csapadékrendszer érkezik. Délelőtt a Dél-Dunántúlon és az Alföldön, majd napközben már máshol is várható eső, zápor. A legtöbb csapadék a déli, délnyugati megyékben hullhat. A Dunántúlon megélénkül az északira, északkeletire forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. Késő estére 3 és 9 fok közé hűl le a levegő.

Az OMSZ egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vasra. Megyénket is eléri a csapadék, de inkább a délutáni órákban kell esőre számítani. A levegő hőmérséklete legfeljebb 8 fokig emelkedik majd fel, a napot szerdán nem nagyon fogjuk látni.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronthatás terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma. Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia.