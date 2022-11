Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az éjszaka képződött köd és alacsonyszintű rétegfelhőzet kiterjedése fokozatosan csökken, és általában közepesen vagy erősen felhős idő valószínű. Délutántól határozottabban csökken a felhőzet, majd estétől újra köd képződik. Délelőtt északnyugaton néhol előfordulhat kisebb eső. Jobbára mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet kora délután 4 és 10, késő este -1, +5 fok között valószínű.

Az OMSZ elsőfokú, vagyis citromsárga figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd veszélyei miatt Vas megyére is. A látástávolság pár száz méternél nem több, ami különösen a közlekedésben okoz nehézséget, ezért vezessünk körültekintően.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.