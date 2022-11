Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint északnyugat felől csökken a felhőzet, és a keleti, északkeleti megyék kivételével - ahol borult, párás marad az idő - többórás napsütés valószínű. Délután nyugat felől magasszintű felhőzet érkezik. Gyenge eső, záporeső a nap első felében elsősorban a Dunántúl északi tájain és az Északi-középhegység térségében helyenként előfordulhat. Az északnyugati szél az Észak-Dunántúlon és a középső országrészben átmenetileg megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nagyobb részén 18 és 21, az északkeleti, keleti megyékben 13 és 17 fok között alakul. Késő este 8 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki az országban egyedüliként Vas megyére a zivatarok veszélyei miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronthatás terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma. Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia - írja a koponyeg.hu.