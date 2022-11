Az átlagnál is kevesebbet, 62 órát sütött a nap novemberben. A hónap utolsó napjaiban sem lesz változás: borongós, nyirkos, szürke lesz az idő – tájékoztatott Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat helyi észlelője, aki felhívta a figyelmet: a magas légnedvesség miatt könnyű megfázni, ráadásul várhatóan tovább emelkedik a légszennyezettség. A párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit is erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, mozgástere beszűkülhet.

Kicsi lesz ugyanakkor a hőmérséklet -különbség a nappalok és az éjszakák között: a maximumok 5 -6, a minimumok 0 -2 Celsius -fok között alakulnak. Többször kell ködre, párás foltokra készülni – ezekből időnként szitálás várható, és a hét második felében kisebb mennyiségű csapadék is előfordulhat. Pétervári Tibor szólt arról is, csak négy nap csökkent mostanáig nulla fok alá a hő ­ mérséklet, várhatóan mintegy 1,6 Celsius -fokkal lesz enyhébb az idei november a szokásosnál. A csapadék mennyisége viszont megközelíti az átlagot – ez a hosszú száraz hónapok után jó hír. Bár a modellek még bizonytalanok, a szakember december 5–10. között vár jelentősebb változást a térség időjárásában: a lehűlés akár havat is hozhat Mikulásra.