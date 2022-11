Folyamatosan változnak a modellek, nagyon nehéz most megmondani, mennyi csapadék hullhat térségünkben. Az azonban bizonyos, hogy változékonnyá válik, és télies fordulatot vesz időjárásunk: csütörtökön még 10, a naposabb helyeken akár 13 Celsius-fokot is mérhetünk, a hétvégére azonban megérkeznek az éjszakai fagyok és napközben is alig ér el majd az 5 fokot a hőmérő higanyszála – mondja Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat helyi észlelője. Megjegyzi: a napot nem nagyon látjuk majd a következő hetekben, mert vagy a felhők, vagy a köd miatt lesz szürkeség és sötétség. A sokéves átlag szerint száz alatt marad a napfényes órák száma az év utolsó előtti hónapjában. Így lesz ez most is – idén november közepéig mindössze 41 napfényes órát regisztrált a szakember. A hónap első fele az átlagosnál enyhébb volt, de ennek most vége, beköszönt az évszaknak megfelelő időjárás.

Pétervári Tibor szólt arról is, a hónap első felében magas volt a légnyomás, ez is változik: a frontérzékenyek előbb meleg, majd a hétvégén hidegfronti hatásra készüljenek. A párás, ködös időben felerősödhetnek a krónikus légúti betegek panaszai is, és könnyen terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok – ezért különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia.