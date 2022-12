Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint fokozatosan javulnak a látási viszonyok. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható. A hajnali, reggeli időszakban északon még előfordulhatnak hózáporok, később számottevő mennyiségű csapadék nem valószínű. Az északi tájakon élénk, olykor erős lökések kísérik a nyugati szelet. A csúcshőmérséklet 3 és 9 fok között várható. Késő estére -2 és +4 fok közé hűl le a levegő.

Az OMSZ Vasra is elsőfokú, vagyis citromsárga figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd veszélyei miatt. A látótávolság pár száz méterre korlátozódik. A közlekedők fokozottan figyeljenek, hogy elkerüljék a baleseteket.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.