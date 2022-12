Többféle modellt követ, figyel, elemez a nap szinte 24 órájában Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat észlelője. Csütörtökön a szentkirályi állomáson találkozunk, mutatja a számítógépén: december 22-ig, csütörtökig egységes a kép. Téli idő lesz éjszakai fagyokkal, és napközben sem kúszik 3 Celsius-fok fölé a hőmérő higanyszála. A karácsonyi ünnepekre azonban nagy az eltérés a különböző előrejelzések között: valószínűleg némi enyhülés érkezik, de annak mértéke még kérdéses. A szakember azt sem tartja kizártnak, hogy a jövő hét második felében ónos eső érkezik és egyúttal nő a ködhajlam is. Pétervári Tibor hozzáteszi: évtizedenként egyszer-kétszer fehér a karácsony térségünkben, de a képeslapokról visszaköszönő képek miatt más él a képzeletünkben.

Az idei december eddig a hőmérsékleteket és a csapadék mennyiségét tekintve átlagos. A legmelegebb egyébként december 6-a, Miklós napja volt, a leghidegebb pedig december 13-a, Luca napja. Azóta valamennyi nap átlaghőmérséklete mínuszban volt, és ez így is marad még jó ideig. December az év legsötétebb hónapja, az idén azonban még az átlagnál is kevesebbet, mindössze 17,6 órát sütött a nap. – Ez az alacsony rétegfelhőzet most az úr – mutat az ég felé a szakember, majd ellenőrzi a műszerek állását. Ahogy teszi azt 33 éve minden nap.