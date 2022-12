Közel egy hete anticiklon határozza meg a Kárpát-medence időjárását, a következő napokban pedig még tovább erősödik a nyugati áramlás. Ez az óceán felől mindig meleg levegőt hoz – most is így lesz. Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője elmondta: épp az óév utolsó és az újesztendő első napjai ígérkeznek a legenyhébbnek: napközben 10-12, éjszakánként 0-5 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. A maximumok a déli országrészben ennél is magasabbak lehetnek, hűvösebbre pedig csak a ködös tájakon kell számítani. Ahol nem süt ki a nap, 5-6 fokkal is hidegebb lehet – akár néhány kilométeren belül is. Egyébként mérsékelt lesz a nyugati, dél-nyugati légmozgás. A szakember hozzátette: 2023 első napjaiban még marad a kora tavaszt idéző időjárás, de a modellekben már látszanak a markáns lehűlés jelei.

Pétervári Tibor beszámolt arról is, várhatóan 2 Celsius-fok körül lesz az idei december átlaghőmérséklete, ez mintegy héttized fokkal magasabb az átlagosnál. A lehullott csapadék mennyiségét tekintve átlagosnak tekinthető ez a hónap, a napfényes órák száma pedig – köszönhetően az utóbbi derült napoknak – megközelíti, de el nem éri a sokéves átlagot (55 óra). Az Országos Meteorológiai Szolgálat arról is, hogy jól és jókor jöttek az elmúlt időszak esőzései. A talajok felső fél méteres rétege Sopron térségének kivételével teljesen telített, az Alföldön helyenként belvizes területek is vannak. A mélyebb talajrétegekbe is bőven jutott a kiadós csapadékból, az Alföldön és a Kisalföldön előfordul nedvességhiány ezen a szinten.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a vasi megyeszékhely környékén kiváló a levegő minősége az időjárás hatására, és a szakemberek nem is számítanak romló tendenciára. A frontra érzékenyek is nyugodt napokra készülhetnek, ám az esetlegesen előforduló párás levegő kedvez a légúti megbetegedéseknek és felerősíti a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit.