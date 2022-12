Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján túlnyomóan borult lesz az ég, és délnyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, este a déli területeken egy-egy zivatar is kialakulhat. Nagy területen kiadós mennyiség valószínű. Általában mérsékelt marad a légáramlás, ugyanakkor a Dél-Alföldön élénk, néhol erős lökések kísérik a déli, délkeleti szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet északon és nyugaton 3 és 7, másutt 7 és 12 fok között valószínű. Több helyen az esti órákban állhat be a maximum.

AZ OMSZ egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vas megyére.

Orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.