Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki havazás miatt vasárnap több nyugat-dunántúli vármegyére, köztük Vasra is. Mediterrán ciklon miatt havazott a Dunántúlon, így vármegyénkben is, ami tegnap napközben többször okozott változó intenzitású havazást – tájékoztatott Ráduly László, a Kőszegi Időjárás-előrejelzés csoport vezetője. Ahogy jelezte, az időnként élénk északi szél gyenge hófúvást okozott egyes nyílt területeken. A csapadék délutántól, kora estétől fokozatosan gyengült, később meg is szűnt. A közösségi oldalak tanúsága szerint, akinek volt alkalma, kihasználta hógolyózásra, hóemberépítésre, szánkózásra a néhány centis hótakarót. Jól tették, hiszen hétfőre átmeneti enyhülést és az esti óráktól a déli tájakra jelentősebb esőt jeleznek. A prognózis értelmében nyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.