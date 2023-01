Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint borult lesz az ég, csak a Tiszántúlon szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Sok helyen várható csapadék, amely a Dunántúlon, a Duna mentén és az Északi-középhegységben egyre inkább havazás, havas eső, az Alföld legnagyobb részén döntően eső lehet. A hegyvidéki területek mellett - ahol akár vastagabb hóréteg is kialakulhat - síkvidéken a Dunakanyar-Zala/Somogy megye sávban van esély néhány cm-es olvadozó hóréteg kialakulására. A délkeleti megyékben egy-egy zivatar is kialakulhat. Késő délutánra szűnni kezd a csapadék, este már csak kevés helyen eshet. A Dunántúlon az északi, míg az Alföldön a délnyugati szelet kísérik erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és 5, az Alföldön többnyire 5 és 10 fok között valószínű, de a keleti, délkeleti határ mentén 11, 12 fok is lehet. Késő estére -3 és +4 fok közé hűl le a levegő, nyugaton lesz a hidegebb, míg északkeleten enyhébb az idő.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki - írja a koponyeg.hu.