Csütörtökön borús és párás időnk lesz, köd- és ónosszitálás is előfordulhat. Pénteken és szombaton is sok lesz a felhő, de a múlt hétvégihez hasonló méretű havazás nem, csak hószállingózás vagy futó hózápor várható. Ismét megélénkül a légmozgás is, ennek hatására folyamatosan csökken a hőmérséklet: éjszakénként -2 és -5 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk. Napközben is fagypont körül marad a hőmérséklet, amit a szél miatt még hűvösebbet érzünk majd. Vasárnapra csökken a szél és a felhőzet, de növekszik a ködhajlam.

– Változékony térségünk időjárása, észlelő szemmel sem unalmas napok ezek – jegyzi meg Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi munkatársa. Hozzáteszi: a jövő hét elején folytatódik a változatosság. Addig anticiklon határozza meg térségünk időjárást, akkor egy ciklon peremére kerülünk. Január utolsó napjai akár hódara- vagy jégdara-záport is hozhatnak. Ilyen akkor fordul elő, ha átmeneti enyhülés érkezik, de a magasban továbbra is hideg levegő érkezik fölénk.

Pétervári Tibor azt is elmondja: a sokéves átlag kétszerese, mintegy 60 milliméternyi csapadék hullott eddig Vas vármegyében. Merőben más ez az évkezdet mint a tavalyi: míg akkor 107 órát sütött a nap az év első hónapjában, addig ez a szám most 44. Akkor a szél folyamatosan szárította a levegőt, most telítődött nedvességgel a talaj.