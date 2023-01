Most egy újabb mediterrán ciklon miatt havazik a Dunántúlon, így Vasban is. Ez napközben többször okoz még további, változó intenzitású havazást. A csapadék várhatóan délutántól, kora estétől fokozatosan gyengül, megszűnik. Az időnként élénk északi szél gyenge hófúvást okozhat a nyílt területeken. Ide Kőszegre ért legkésőbb a havazás, de ezen nincsen semmi különös mert délkeleti, keleti az áramlás. Most 9 órakor 2-3 centi a hóvastagság, ez a nap folyamán néhány centit gyarapodni fog. Délutánig várhatóan 5-8 centi lesz, a hegyekben ennél kicsit több, ott 10 cm feletti mennyiség hullhat. - tájékoztatott Ráduly László, a Kőszegi Időjáráselőrejelzés csoport vezetője.

A legintenzívebb havazás a déli óráktól lehetséges, ez várhatóan a kora esti órákig tart, onnantól várhatóan mindenhol megszűnik a csapadéktevékenység. Kora estig Kőszeg és környékén, Sopronban, valamint az Alpokalja keleti területein 4-8 cm friss hó hullhat. Kisebb körzetekben, erre nagyobb esély a hegyvidékhez közel eső részeken és a hegycsúcsokon 10 cm-t meghaladó mennyiség sem zárható ki, de ezek kisebb területen valósulhatnak meg.

A déli területeken kevesebb, jellemzően lepel-3 cm hó hullhat. Az alapszél északi lesz és élénk marad, időnként erős lökésekkel, majd kora estétől mérséklődik a légmozgás. A szél miatt a hóval borított tájakon hófúvások alakulhatnak ki - olvasható a Kőszegi Időjárás Előrejelzés közösségi oldalán.