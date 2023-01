A szél lesz az úr a következő napokban, többször erős, időnként viharos lesz az északi légmozgás. Ez hideg levegőt hoz magával, ráadásul ront a hőérzeten is – mondta lapunknak Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat észlelője. Éjszaka megérkeznek a fagyok, és a nappali maximumok is kevéssel 0 Celsius-fok felett alakulnak.

A szakértő szólt arról is: az időjárási viszonyokat tekintve nagy különbségek vannak az ország különböző részein, a Kékestetőn például 27 milliméternyi havat regisztráltak csütörtök reggel, és várhatóan az ausztriai síterepeken is jelentősen javul a helyzet a napokban. Az erős hidegfronti hatás megterheli szervezetünket, az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat.