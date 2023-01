Anticiklon peremén vagyunk, a frontok továbbra is elkerülik térségünket – mondja Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat észlelője. Csapadék a héten nem várható. A napos tájakon tíz Celsius-fok fölé is emelkedhet a hőmérő higanyszála, de ahol nem oszlik fel a köd, ott nem lesz több 5 foknál. Éjszakánként 0 és -5 Celsius fok közötti értékeket mérhetünk, de helyenként kisebb talajmenti fagy előfordulhat - hajnalonként ezért tanácsos a megszokottnál is óvatosabban vezetni. A jelenlegi modellek szerint vasárnap megélénkül a délnyugati szél, ami hétfőre kiadós mennyiségű csapadékot hoz magával.

A szakember szólt arról is: Szentgotthárdon megdőlt a harmincéves melegrekord. A Farkasfai állomáson - fekvésénél fogva - gyakran megszorul a meleg és születnek kiugró értékek. A vasi vármegyeszékhelyen az óév utolsó napján 14,4 fokot, január 1-jén pedig 12,9 fokot regisztrált – ez még messze van a 19,9 fokos rekordtól, amit 1989 decemberében két napon is feljegyeztek.