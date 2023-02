Szerdán 13-14 Celsius-fokig melegszik az idő a napsütésben, csütörtökön 10 fok körül i értékeket mérhetünk majd - több lesz felettünk a felhő, de csapadék nem valószínű. Pénteken a megélénkülő délnyugati szélben ismét 10 Celsius-fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, majd szombaton hidegfront érkezik: a reggeli, délelőtti órákban lesz a melegebb és úgy hűl egyre lejjebb, ahogy a szél átfordul északi irányba. A várható csapadék mennyisége egyelőre bizonytalan, 5-10 milliméter lehet attól függően, milyen lassan vonul át felettünk a front. Vasárnap futó hózáporok is előfordulhatnak. Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője azt is elmagyarázta, mi okozza a jelenséget: a Brit-szigetek fölött anticiklon, Ukrajna fölött pedig egy ciklon lesz az uralkodó, mindkettő északi irányba nyit pályát és onnan ilyenkor, de sokszor még áprilisban is, erős lehűlés érkezik. Vasárnap és a jövő hét elején napközben valamivel fagypont feletti értékeket mérhetünk, éjszakánként akár -5 Celsius fokig is hűlhet a levegő.