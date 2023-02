Reggel még sok lesz felettünk a felhő, majd nyugat felől vékonyodik, szakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Az északkeleti harmadban azonban még délután is lehetnek erősen felhős körzetek, és kisebb eső, zápor is egyre inkább csak ott fordulhat elő. A nyugatias szél nagy területen megélénkül, megerősödik, de a magasabban fekvő helyeken, illetve néhol síkvidéken viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 13 és 18 fok között alakul, északkeleten lehet ennél kissé hűvösebb. Késő este 5, 12 fokot mérhetünk - írja a met.hu.