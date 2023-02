Ahogy arról beszámoltunk, kifejezetten tavaszias fordulatot vett az időjárás erre a hétvégére. Már az előrejelzések is közel 20 fokot ígértek, a legmagasabb nappali hőmérsékletet 13 és 18 fok közé becsülték. Kőszeg északkeleti részén pedig ez be is igazolódott, 19,6°C-ig emelkedett hőmérséklet szombaton délután 13:44-kor - írja a Kőszegi Időjárás Előrejelzés oldala.

Ezt a térségünkben nyugati szélnél jellemző főnhatás emelte ilyen magasra. Ehhez nyugatias irányú légmozgás kell, ezáltal a hegységen átbukó nedves levegő a hegyvonulat keleti oldalán erősen kiszárad és felmelegszik. Ezt jelzi a csökkenő páratartalom és az emelkedő hőmérséklet, amit az időjárás állomás műszerei is jól mutatnak.